Royal Vision, in anteprima il video di ‘So Close 2 You’

Se siete alla ricerca di musica soffice e sognante, di melodie dedicate e ritmi sensuali, allora non dovete lasciarvi sfuggire i Royal Vision. Si tratta di un progetto tutto italiano, un trio di musicisti che viene dal mondo dei festival e della cultura e si ispira a Blood Orange, MNDSGN e Toro Y Moi. Suonano un dream pop contaminato, pieno di riferimenti alla world music e ai suoni degli anni ’80.

Il video di So Close 2 U, il loro singolo di debutto, è in anteprima qui su Rolling Stone. Girato da Alessio Artoni, uno dei membri del gruppo, mostra una coreografia onirica, ispirata alla solitudine vissuta in questi mesi di isolamento e interpretata dall’italoamericano Richie Brown.

«Quando abbiamo incontrato la purezza di Richie abbiamo visto la nostra musica direttamente sulla sua pelle, ed è stato naturale costruire il video su di lui, sui suoi movimenti, la sua leggerezza, la sua danza», spiega Artoni. «Ha riempito lo spazio con la sua bellezza semplice: la trasformazione nel corso delle riprese è stata incredibile», aggiunge Max, un altro dei musicisti. «È riuscito a personificare le nostre emozioni, come se fosse stato parte del processo creativo sin dall’inizio». Le riprese sono avvenute alla fine del lockdown e, spiega il terzo musicista Andrea, «è stato positivo riscrivere quella solitudine e tradurla in una serie di immagini delicate e poetiche».

So Close 2 U anticipa un progetto più grande, un EP a cui i Royal Vision stanno lavorando con Jake Aron, sound engineer di Solange, Grizzly Bear e molti altri.