Roberto Angelini suona ‘Condor’ per ‘Luce Social Club’, il video

«È una preghiera laica, che mi ricorda cosa devo fare per vivere intensamente: non avere paura e credere nelle coincidenze», ci ha detto Roberto Angelini di Condor, il secondo singolo uscito dopo il suo ritorno a dieci anni dall’ultima volta. Il chitarrista, autore e membro fondamentale della band di Propaganda Live l’ha suonata dal vivo per il programma Luce Social Club: il video della performance, che sarà trasmesso nella puntata del 12 marzo, è in anteprima esclusiva qui su Rolling Stone.

Angelini è accompagnato da Luca Carocci (chitarra elettrica), Fabio Rondanini (batteria), Gabriele Lazzarotti (basso ), Jose Ramon Caraballo Armas (percussioni) e Daniele Coffee Rossi (tastiere).

Condotto da Gianni Canova e Martina Riva, Luce Social Club è un programma di approfondimento culturale in onda – per il secondo anno consecutivo – su Sky Arte. Lo show ha un approccio alla materia trasversale, eterogeneo, concentrato sul processo creativo e su ogni forma di espressione artistica.

In ogni puntata i conduttori dialogano con personaggi del mondo del cinema, del teatro, della musica e dell’arte contemporanea: oltre a Roberto Angelini e alla sua band, in quella del 12 marzo (in onda a partire dalle 20) ci saranno anche l’attrice Valentina Cervi (Gli infedeli, L’ultimo paradiso), il montatore e regista Jacopo Quadri (Ultimina) e la fotografa, attrice e regista Chiara Caselli, tra i protagonisti dell’ultimo film di Pupi Avati.

Luce Social Club è prodotto da ERMA Pictures, in collaborazione con la direzione comunicazione di Istituto Luce Cinecittà, Sky Arte, ATCL e Spazio Rossellini. Potete vederlo su Sky Arte o in streaming su Now Tv.