Ricky Tognazzi legge un testo di Gel (ex Truceklan)

“Gel Legge” è un format video che negli ultimi anni ha regalato momenti alti ai cultori del rap italiano. In poche parole consiste nell’ex spada del Truceklan Corrado Ferrarese, aka Gel, aka Geloso, che legge testi vari, specialmente quelli della trap, in chiave ironica e con la faccia di uno della vecchia scuola rap che scopre per la prima volta un testo della Dark Polo Gang.

C’è dello sconforto, c’è ironia, c’è sicuramente la perplessità che uno dei maestri della rima all’italiana nutre nei confronti del “minimalismo” della nouvelle vague di trap boy ingioiellati. Un po’ sulla falsariga di quando Vittorio Gassmann leggeva gli ingredienti dei frollini con pathos drammaturgico.

Per il suo nuovo album, però, Gel ha deciso di dare anche una veste un pochino più nobile al format, chiedendo questa volta a gente rispettabile di leggere testi rispettabili. È il caso di Ricky Tognazzi Legge Gel, breve skit che abbiamo in anteprima tratto da SLC, ovvero Scrivo Leggo Canto.

Oltre che un nuovo album, in uscita venerdì 17 maggio, anche un trinomio inattaccabile per vivere bene. Ben lontano dagli spauracchi dell’ignoranza e della stupidità.