Random Recipe, in anteprima il video di ‘Hey Boy’ diretto da Miss Me

Hey Boy è una delicata ballata trip hop che parla di un mondo utopico in cui il patriarcato non ha più potere. L’hanno scritta i canadesi Random Recipe per l’album Distraction, uscito nel 2018. Per il video – in anteprima oggi su Rolling Stone – hanno chiesto una mano all’artista e attivista MissMe, che hanno incontrato a Bologna dopo un’esibizione in un centro artistico femminista.

«Conoscevamo il suo lavoro, ma non l’avevamo mai incontrata. In realtà non sapevamo neanche che fosse di Montréal», dicono i Random Recipe. «Nel momento in cui l’abbiamo conosciuta abbiamo subito espresso il desiderio di lavorare insieme. Abbiamo girato il video a gennaio insieme a lei e alla sua comunità di donne: la forza della sua arte sta proprio in questa comunità, un gruppo riunito per esprimere e trasformare in immagini tutto quello che è universale dell’esperienza femminile: complessa, diversa, fluida e molteplice quale questa può essere».

«La canzone parla di patriarcato attraverso un’inversione», dicono di Hey Boy. «Immagina un mondo utopico in cui gli uomini non hanno più potere. L’abbiamo scritta nel 2017, ma il tema non è mai stato così rilevante». MissMe, invece, descrive il video come un «vaffanculo a tutte le industrie che cercano di vendere alle donne la propria sessualità. Non potete venderci una cosa che ci appartiene. Potete solo celebrarla. Questo video è il prodotto di una sorellanza che lotta contro la falsa narrazione della competizione tra donne».