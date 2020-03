Punk, elettronica e clavicembalo: in anteprima ‘You Broke My Art’ di Sabina Sciubba

Sabina Sciubba è una cantante, attrice e compositrice italo-tedesca. Alcuni di voi la ricorderanno grazie alle Brazilian Girls, band di culto che ha fondato a New York e con cui è stata nominata ai Grammy per l’album New York City. Altri l’avranno vista in Baskets, serie tv di Zach Galifianakis in cui interpretava il ruolo di Penelope. Ora Sciubba torna con Force Majeure, nuovo album e progetto teatrale.

Il disco, prodotto da Alistar Chant (Pj Harvey, Yann Tiersen), conterrà 12 canzoni scritte mettendo insieme elettronica, musica barocca e romantic punk, e suonate da una formazione che prevede una Spinetta (un piccolo clavicembalo del ‘700), pad elettronici, tromba, violoncello e batteria.

In anteprima, qui su Rolling Stone, il video del singolo You Broke My Art, una canzone che Sciubba descrive come «un grido di ribellione contro tutto ciò che corrode la gioia». Potete vederlo in cima all’articolo. Force Majeure, invece, uscirà il 21 marzo per Goldlink Records.