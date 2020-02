Piume, in anteprima il video di ‘Bacio di caramella’

Il terzo brano di Piume, progetto ideato dal musicista e produttore Giuliano Dottori insieme a Paolo Marrone, frontman dei Favonio, si intitola Bacio di caramella ed è una collaborazione con l’attore e autore Mimmo Borrelli. Il brano è sia una denuncia che uno sfogo contro lo scandalo dei preti pedofili, raccontato attraverso le voci delle vittime.

Scritto mescolando l’italiano con il dialetto flegreo di Torregàveta, il testo di Borrelli parla di vite guastate e dell’ipocrisia di un mondo che fa sprofondare queste storie nel silenzio. “Racconto le urla dei disperati, che ogni giorno compiono dei lavori terrificanti. La bestemmia è, nella loro visione, l’unico modo di entrare in contatto con dio e chiedergli aiuto, seppure in maniera straziante”. Il video, curato da Paolo Boriani e Andrea Esposito, è in anteprima su Rolling Stone. Potete vederlo in cima all’articolo.