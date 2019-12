Piume: il nuovo singolo ‘A passi leggeri’ è scritto da Nicolai Lilin

Presentiamo oggi in anteprima il video realizzato per il secondo singolo di Piume, intitolato A passi leggeri. Il testo del brano è firmato da Nicolai Lilin, scrittore e tatuatore d’origine siberiana, coinvolto, per la prima volta, in un progetto musicale proprio con questa canzone. Lilin è conosciuto dal grande pubblico soprattutto per il suo primo romanzo, il best seller Educazione Siberiana (Einaudi, 2009).

«Ho scritto la poesia che poi è stata usata per fare una canzone sotto una potente influenza di nostalgia per i tempi passati, per l’infanzia. Forse il momento in cui ho provato più leggerezza, spensieratezza e anche curiosità verso il futuro, verso il mondo dei grandi, verso la vita da adulti», ha detto Lilin parlando della composizione di A passi leggeri. «Ho cercato di ricreare una voce che arriva da un non luogo di un bambino che non è più bambino, che vorrebbe essere grande, ma non sa ancora di cosa parla. E in tutto questo ho cercato anche di mettere una grande voglia di amore verso il mondo, verso le persone e anche un pochino verso noi stessi. Passi leggeri è proprio questo, stare leggeri, sentirsi leggeri, vivere da leggeri, avvolti da questo enorme calore dell’amore naturale e universale».

Il video è stato realizzato da Lorenza Benvenuto e Alessandra Cabassi attraverso immagini che giocano in contrasto col testo creando suggestioni a volte ironiche, altre di tragico realismo contemporaneo.

A passi leggeri, inoltre, è il secondo tassello nel progetto Piume: un collettivo nato dalla collaborazione e l’interazione fra personalità provenienti da diversi ambiti artistici, tra musica, fotografia e letteratura. Piume, infatti, indaga la commistione tra le arti, esplorando linguaggi diversi tra loro armonizzati dentro la musica.

Per questo progetto sono stati coinvolti dieci scrittori ai quali è stato chiesto di scrivere un testo originale con la massima libertà espressiva. Questo ha dato vita a dieci storie che riflettono ognuna tematiche di ampio respiro sociale e poetico. Dieci autori che non avevano mai scritto un testo per una canzone, ma che hanno accettato la sfida. Dopo la prima canzone L’età straniera, il nuovo singolo A passi leggeri è il secondo di dieci brani che usciranno fra novembre 2019 e maggio 2020.