“Nottata” è una seduta psicanalitica dei Botanici

«I Botanici sono una band radicale, che fa del suo essere radicale un punto di apertura verso il mondo, cercando di evitare uno sguardo chiuso su sé stesso.» Sono parole di Alberto “Bebo” Guidetti, militante de Lo Stato Sociale ma che in questo caso veste i panni del produttore della band di Benevento.

Il trio, dal nome vagamente beat, ci ha lasciato in anteprima il video di Nottata, girato da Flaviano Esposito interamente nelle suggestive vie di Napoli. Quanto al brano, che anticipa il disco in uscita a settembre (il secondo nella carriera dei Botanici, dopo l’esordio di Solstizio) non è altro che “una confidenza ad un amico, una pagina di un diario, un messaggio mai inviato, una nota sullo smartphone, una seduta dallo psicologo, il tirare le somme del proprio percorso, contare le pecore e non addormentarsi”, come lo descrive la band.

Nottata, così come il primo e il secondo disco, esce ovviamente per Garrincha Dischi.