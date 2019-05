Nostromo vuole farci sentire il suo giradischi

«Giradischi è la canzone del desiderio ma anche della rassegnazione ai silenzi che riempiono le stanze. Giradischi è quell’amore particolare, quello che non si accetta facilmente ma si desidera più di ogni altra cosa.» Ci mette non poca poetica Nostromo per descrivere il suo primo singolo, il suo esordio, che abbiamo in anteprima qui sopra.

Nicolò Santarelli, questo il nome cantautore marchigiano classe 1994, naviga a vista tra un tempo che non c’è più e un futuro che non c’è ancora. Nel concreto, lo fa con atmosfere anche qui sospese fra l’elettronica e il retrò più analogico. Un buon compromesso sonoro, che secondo noi gli porterà fortuna.

Giradischi esce oggi per Trident Music/Sony. Per festeggiare comme il faut Nicolò ha già predisposto tre date di lancio, che vi mettiamo qui sotto:

18.05.2019 PESARO – Chiesa dell’Annunziata

09.06.2019 TREVISO – Core Festival

06-07-2019 BOLOGNA – Oltre Festival