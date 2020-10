Nicol, guarda in anteprima il video di ‘Ritornerai’

«Ritornerai è stata come una salita faticosa», racconta Nicol del suo primo singolo. «Una sola take, ma dolorosa, piena di sospiri e lacrime salate in gola». Si sente. Come abbiamo scritto il giorno in cui la canzone è uscita, sono 2 minuti e 36 secondi di talento grezzo. Ora vi presentiamo in anteprima il video. Girato per lo più in bianco e nero, racconta un amore «senza regole, paure, pregiudizi».

È nato da un’idea di Nicol. «Ho preso il computer e scritto ogni scena. Poi ho chiesto a una persona molto importante per me di farne parte e con il telefono ho realizzato esattamente il film che avevo nella mia testa quando, finito di registrare in studio da Bias, mi sono seduta e ho ascoltato quell’unica take appoggiata sul piano. Le immagini vogliono trasmettere la malinconia dei ricordi insieme alla felicità provata nel vivere un amore puro, senza regole, paure, pregiudizi. Senza virgole, tutto d’un fiato».

Quando ha registrato la canzone, ricorda Nicol, si è trovata di fronte a un bivio. «Potevo rimanere lì a piangermi addosso tra i sensi di colpa, pensando a cosa avrei potuto fare o meno, oppure potevo reagire e lottare. Ho scelto di percorrere la seconda via e così è nata Ritornerai. Quello che ho imparato con la creazione di questo brano è che bisogna dare tutto, pur sapendo che in certi momenti potrebbe non essere abbastanza. Perché la paura in questo caso non serve, porterebbe solo al rimpianto. Serve coraggio per chiedere a qualcuno di tornare, sapendo che potrebbe non farlo mai. Vorrei che Ritornerai regalasse coraggio a chi la ascolta».