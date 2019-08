Nico LaOnda non si ricorda chi è “Fratello Gemma”

«Tutti mi chiedono chi è Fratello Gemma» dice Nico LaOnda a proposito di uno dei suoi personaggi, che poi è diventato anche il suo nuovo singolo, in anteprima video qui sopra.

«È talmente tanto un personaggio inventato che anche se cerco di immaginarmi chi era quando l’ho scritta, non mi viene in mente. E tutto ciò ha un solo colpevole: le lungaggini della burocrazia italiana. Se usciva mesi fa ora avrei una risposta.»

In ogni caso, sia il pezzo che il video, diretto da Fancesco Mancin e Corradino Janigro, si rifanno ad atmosfere tenui e nostalgiche, in una specie di habitat dentro cui potremmo trovare una fauna che va da Connan Mockasin ai Tame Impala.

«Io e Francesco Mancin collaboriamo da quando eravamo bimbi e battevamo le punizioni a due. Poi con i The Calorifer Is Very Hot! è passato alla pompa da bicicletta con parrucca rosa annessa. Diciamo che ora le punizioni non le battiamo più..» continua Nico, che a settembre pubblicherà per La Valigetta l’album di debutto Tutto Bene.