New Candys, in anteprima il video di ‘Begin Again’

«È la canzone più intima dell’album», spiegano i New Candys, band neopsichedelica di Venezia, a proposito di Begin Again. La canzone è il secondo estratto dall’album Vyvyd che uscirà in giugno. «Parla di come un legame interrotto a volte continua ad essere presente nei nostri ricordi, e in quegli stessi ricordi entrambe le persone possono ritrovarsi. Il giro di basso è arrivato per primo, poi gli accordi e la melodia vocale. È stata la prima volta in cui abbiamo utilizzato una drum machine al posto della batteria tradizionale».

Il video è diretto da Ivana Smudja, già regista fra gli altri per i Vederna di Razzi arpia inferno e fiamme e per i Marlene Kuntz di Il genio (l’importanza di essere Oscar Wilde). «Ha letto il testo ed ascoltato ripetutamente la canzone mentre lavorava alla sceneggiatura. È stato affascinante seguire il suo metodo e vedere come la storia si adattava in modo unico alla canzone. Rappresenta appieno il nostro modo di concepire la musica, lasciando libertà di interpretare il messaggio a chi ascolta, facendolo proprio»

Il video racconta la storia di Lea e Mel Stevens, due sorelle gemelle che si scambiano personalità. «Ogni volta che si incontrano segretamente, una delle due viene liberata dalla vita ordinaria finché non si incontrano nuovamente», spiega la regista. «Il video è stato filmato a Groesbeek, nei Paesi Bassi, durante uno dei mesi più freddi dell’anno e durante lockdown. All’aperto non era permesso riunirsi con più di due persone e il bosco era il luogo più sicuro dove nascondersi e filmare, rispettando il distanziamento e indossando la mascherina, ovviamente».