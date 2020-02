Nel video di Pierpaolo Ranieri le sardine diventano pavoni

«Tokyo esterno notte. Il sogno di una sardina che vuole diventare un pavone. Ci riuscirà all’alba, ma non esattamente come aveva immaginato. Questa è la storia di I Am A Peacock perché in fondo è quello che ho sempre cercato di fare con il basso, trasformandolo a seconda del brano in altro, esattamente come un pavone».

Così il bassista Pierpaolo Ranieri descrive il video, con colpo di scena finale, di I Am A Peacock. Il pezzo dà il titolo all’album del musicista che passa da collaborazioni jazz a pop, da Mike Stern e Arturo Sandoval a Paola Turci e Massimo Ranieri. Con un po’ di fantasia, lo si potrebbe definire il Thundercat italiano, che è fra i suoi riferimenti assieme a Bootsy Collins, Melvin Jackson, Monk Montgomery, MonoNeon.

I Am A Peacock, suo esordio per Blind Faith Records, è prodotto da Luca Sapio e mette assieme basso elettrico, sintetizzatori modulari e monofonici, beat elettronici. «L’80% dei suoni che sentite è prodotto dal basso elettrico. Nessun chitarrista è stato maltrattato per la realizzazione dell’album».