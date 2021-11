Motta, guarda il video live di ‘E poi finisco per amarti’

Quando l’abbiamo incontrato per la digital cover story dedicata al suo ultimo album Semplice, Motta ci ha raccontato che ha scritto il disco cercando «toccare più con mano la canzone» e di avvicinarsi «il più possibile a quello che faccio sul palco. Non è mai stato così e spero si senta». A guardarlo suonare E poi finisco per amarti, uno dei brani più intensi dell’album, dal vivo insieme alla sua band, questo nuovo approccio è evidente. La performance fa parte di un live registrato per Indie Jungle, il programma in onda su Sky Arte dedicato ai concerti e alla scena musicale italiana.

Come è già successo nella prima stagione dello show, l’obiettivo del format è proporre sullo schermo l’esperienza di un intero concerto, intervallata da interviste esclusive con gli artisti che salgono sul palco. Oltre a Motta, che parteciperà alla puntata del 27 novembre, quest’anno ci saranno anche i Ministri, Joan Thiele, Fast Animals and Slow Kids, Myss Keta, Francesco Bianconi, Melancholia, Tutti Fenomeni, NAIP, Vasco Brondi e Margherita Vicario.

La prima puntata della nuova stagione di Indie Jungle andrà in onda il 20 novembre su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) e sarà disponibile on demand, in streaming su NOW e sul sito ufficiale del canale (che trovate qui). Il programma è scritto da Max De Carolis e Fabio Luzietti e prodotto da Erma Pictures in collaborazione con Sky Arte, ATCL e Spazio Rossellini, il polo multimediale dove sono stati registrati tutti i concerti dello show.

Ecco il calendario delle puntate della seconda stagione:

20 novembre 2021 Ministri

27 novembre 2021 Motta

4 dicembre 2021 Joan Thiele

11 dicembre 2021 Fast Animals and Slow Kids

18 dicembre 2021 Myss Keta

8 gennaio 2022 Francesco Bianconi

15 gennaio 2022 Melancholia

22 gennaio 2022 Tutti Fenomeni

29 gennaio 2022 NAIP

5 febbraio 2022 Vasco Brondi

12 febbraio 2022 Margherita Vicario