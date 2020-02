Mòn, in anteprima il video live allo Studio Miriam

Presentiamo oggi in anteprima il ritorno dei Mòn, la band romana affermatasi nelle scorse stagioni come uno dei progetti più interessanti nella scena italiana contemporanea. L’occasione è il nuovo tour in partenza prevista per il 14 febbraio dal MAT di Terlizzi (Bari), anticipato oggi con un video di tre live session realizzate allo Studio Miriam dove i Mòn dimostrano che l’attenzione riscossa finora non è stata frutto del caso: infatti, oltre all’eleganza del loro pop folk cui ci avevano abituati in passato, in questa clip la band è affiancata da un’orchestra, specchio perfetto per le atmosfere sognanti che hanno sempre caratterizzato il suono dei Mòn.

Nel video, inoltre, scorrono sullo sfondo i disegni e le immagini realizzate da Marco Brancato, illustratore che già in passato ha collaborato con la band. I brani eseguiti nel video sono Mantis, Water the plants e Green silk cloth, tutti e tre estratti dall’ultimo lavoro in studio Guadalupe, uscito nel 2019 per Urtovox Records.

Qui sotto potete trovare le prossime date del tour dei Mòn, realizzato in collaborazione con Radar concerti:

14/02 MAT, Terlizzi (Bari) con Inude

15/02 BRONSON, Ravenna

12/03 OFFCINE CANTELMO, Lecce

13/03 MERCATO NUOVO, Taranto

16/04 OFF TOPIC, Torino

17/04 ACROSS THE UNIVERSITY, Padova

18/04 CULTURE CLUB, Serraglio, Milano