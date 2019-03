Momo Said ha funk da vendere

Un po’ James Brown, un po’ Earth Wind and Fire, Momo Said sta sicuramente mettendo bene in pratica gli insegnamenti dei grandi padri del funk.

A prova di ciò, abbiamo in anteprima il video del nuovo singolo del cantautore marocchino naturalizzato italiano, Sunny Side Of The Street. Qui Momo gioca a fare lo speaker radiofonico di quelli che nei gloriosi Settanta dispensavano doul e disco a milioni di americani.

Sunny Side Of The Street, che uscirà sotto forma di singolo venerdì 29 marzo per Tam Tam Studio Rec, è tratto dal nuovo album del funk man, Break The Rules.