Michelangelo Vood, in anteprima il nuovo video ‘Paris’

«Ci sono città che parlano, che mi trasmettono vibrazioni particolari», ha detto il cantautore Michelangelo Vood, parlando del suo nuovo singolo, Paris, di cui oggi vi presentiamo il video in anteprima. «Qualche anno fa visitai Parigi e ne rimasi folgorato, una volta tornato in Italia capii che era giunto il momento di cambiare vita. Ho assecondato completamente i sussurri di quella città che oggi mi hanno portato fin qui. Non so se è la strada giusta ma mi piace».

Il vincitore del concorso per autori “Genova per voi”, infatti, nel suo nuovo singolo riesce a mescolare la malinconia del testo con le immagini raccontate in musica della capitale francese, per un ritratto diretto sospinto da melodie pop. Paris, inoltre, rappresenta il primo assaggio del debutto di Michelangelo, EP in prossima uscita in cui il cantautore raccoglierà le sue influenza sonore, che dal brit pop portano al new folk.

Il video per questo primo singolo è stato girato proprio a Parigi da Piersilvio Bisogno e Luca Murru, con le immagini che diventano un racconto dei luoghi più iconici della città, tra il cimitero di Père-Lachaise, Montmartre e la Torre Eiffel.