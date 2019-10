Mexico86, in anteprima il nuovo video ‘Non è normale’

Vi presentiamo oggi in anteprima il video di Non è normale, singolo che sigla il ritorno dei Mexico86 dopo quattro anni dall’ultimo album Sprovveduta, ristampato nel 2017 da INRI, la label torinese casa di Levante, Dardust, Ex Otago e Linea77. Il brano, infatti, è il primo estratto dal nuovo lavoro in studio della band partenopea, atteso per la primavera 2020.

Non è normale è stato registrato e mixato presso il Monopattino Studio Recordings da Peppe De Angelis (già collaboratore di Vinicio Capossela, Brunori SAS, Marlene Kuntz, Negramaro, Daniele Silvestri, Verdena, Afterhours, Almamgretta, Bluvertigo) e masterizzato da Giovanni Versari presso La Maestà Mastering (Muse, Verdena, Il Teatro degli Orrori, Fabi Silvestri Gazzè).

Il singolo è accompagnato dal video prodotto da Boid factory e Sixim lab e ed è stato diretto dal regista Michel Liguori. Interpretata dalla modella Naomi de Bock, la clip rispecchia il sound diretto del brano, dove i groove ‘pestati’ fanno da sfondo a un racconto dove i ricordi vivono nel presente e galleggiano nella testa dell’ascoltatore.

«Non è normale restare a guardare la vita che gioca a far finta di niente», hanno detto i Mexico86 parlando del singolo. «Non è normale nemmeno provare a mentire, mentre un amore si spegne. Non è normale che tormento e passione, stupore ed illusione, sogno e disperazione, danzino insieme per sprofondare nel blu profondo senza fine; nel blu che non fa sconti a chi non sa nuotare. Tenersi a galla è facile, sprofonda chi ha il coraggio di affrontare il mare in tempesta, sprofonda chi vive, non è normale affondare soltanto per chi resta a guardare».