Mèsa, in anteprima il video di ‘Animale’

Una bella canzone pop elegante, apparentemente semplice, che parla di attrazione e di lasciarsi andare al proprio istinto. È Animale, il nuovo singolo di Mèsa prodotto da Andrea Suriani e Bartolini. Il brano mette in mostra una scrittura matura, particolare, con delle belle orchestrazioni, passaggi armonici insoliti e un bel coro che vi resterà in testa. Nel video, girato da Beatrice Chima e in anteprima qui su Rolling Stone, Mèsa mentre “interpreta” tutti i musicisti dell’arrangiamento cambiando look e colori.

«Animale è una canzone sull’attrazione fisica», spiega Mèsa. «Spesso le parole e i ragionamenti complicano una cosa semplicissima come il piacersi. Questo brano è anche un invito a farsi meno problemi, a essere spontanei e seguire la pancia più che la testa. Negli animali si dice che predomini l’istinto, per noi forse potrebbe essere bello anestetizzare un po’ la ragione, almeno quando ci si innamora».

Insieme al precedente singolo Romantica – che potete ascoltare qui –, Animale rappresenta l’inizio di una nuova fase nella carriera della cantautrice, che a tre anni dal disco d’esordio Touché – anni in cui ha suonato su praticamente i palchi italiani, aperture a The National e Franz Ferdinand comprese – e dopo la partecipazione alla colonna sonora della serie di Netflix Summertime, torna con nuova musica.