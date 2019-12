Marïna, guarda in anteprima il video di ‘In TV’

L’abbiamo conosciuta per il featuring in Caramelle della Dark Polo Gang, e ora per Marïna è tempo di fare sul serio. Esce oggi in anteprima su Rolling Stone il video del suo nuovo singolo, In TV, contenuto nel suo disco d’esordio Compiti a casa, interamente prodotto da Sick Luke: «L’ho scritta per lui questa canzone», dice Marïna. «Stiamo insieme da più di 5 anni. Molte persone pensano di conoscerci come coppia, pensano di conoscere le dinamiche del nostro rapporto, ovviamente non è così. Siamo molto riservati, ed anche noi abbiamo sfide da superare. Ho scritto In TV perché mi sono sentita amata, mai sola, e sostenuta dall’unica persona di cui ho bisogno su 7,69 miliardi di persone su questo pianeta».

Cresciuta con Mean Girls, Lucio Dalla, Subsonica e The Cinematic Orchestra, Marïna si avvicina alle sonorità più street proprio grazie a Sick Luke, che le fa conoscere un mondo di cui si innamora, da Travis Scott a Tommy Genesis. E nel nuovo singolo vengono messi a fuoco tutti questi stimoli, a metà tra trap, itpop e melodia pura. «Siamo due teste e un cuore siamese» dice nel testo. E nel video, diretto da Enea Colombi, l’unico rimedio al nichilismo della società, fatta di selfie e troppi stimoli, è l’amore. E quale, se non quello tra Marïna e Sick Luke? Buona visione.