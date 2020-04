Marcus Mumford, in anteprima il video della versione acustica di ‘Lay Your Head On Me’ 

Marcus Mumford suona Lay Your Head on Me – il singolo scritto con i Major Lazer e MØ – in anteprima per Rolling Stone. Il brano torna in una versione acustica, essenziale, registrata negli Eastcote Studios, lo stesso posto dove da teenager Mumford suonava la batteria per Laura Marling. Oltre alla chitarra e alla voce del cantautore, nell’arrangiamento appare anche il pianoforte di Reuben James.

«Mi piace l’idea del piccolo, l’idea di relazione. Insomma, credo sia per questo che quando abbiamo iniziato abbiamo scelto strumenti tattili, cose da toccare e sentire. Credo sia anche per questo che con la band amiamo suonare dal vivo», ha detto a Rolling Stone Mumford.

Lay Your Head On Me nasce dall’amicizia tra Mumford e Diplo, che hanno scritto il brano dopo una serie di esperimenti in studio. Que Calor, il singolo precedente del trio con J Balvin ed El Alfa, è arrivato persino sul palco del Super Bowl.

Mumford, al momento, è in studio per lavorare alle musiche dello show di Jason Sudeikis – per cui ha registrato una cover di You’ll Never Walk Alone – e su canzoni di altri artisti. Sembra tutto pronto per il suo primo album solista, una possibilità che non si sente di escludere. «L’idea di collaborare con altri autori non mi spaventa. È eccitante», ha detto.