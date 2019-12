Manuel Agnelli, l’anteprima di ‘Video Games’

“Mia figlia stava ascoltando un brano e mi sembrava interessante, allora le ho chiesto cosa fosse. ‘Lana Del Rey, papà, quella che hai detto che non ti piace senza averla mai ascoltata’. Direi che come tutti i genitori ho già iniziato a prendere lezioni da mia figlia”.

Così Manuel Agnelli racconta come ha scoperto Video Games, il primo grande successo di Lana Del Rey. Il cantante degli Afterhours ha poi applicato la lezione impartita dalla figlia e ha interpretato il pezzo durante il recente tour con il polistrumentista Rodrigo D’Erasmo testimoniato dal vinile in tiratura limitata An Evening with Manuel Agnelli (è disponibile anche in streaming, senza però le parti parlate che sono parte integrante dello spettacolo).

Nel video in bianco e nero diretto da Giorgio Testi, prodotto da Pulse Films in collaborazione con Indiana Production, con la fotografia di Beppe Gallo, Video Games è eseguita dal cantante al pianoforte e da Rodrigo D’Erasmo a violino e autoharp. La versione è quella contenuta nel disco dal vivo e i due sono effettivamente su un palco, ma quando alla fine dell’esecuzione partono gli applausi la camera inquadra le sedie vuote dell’Auditorium della Conciliazione di Roma.

Occhio al testo, che Manuel cambia dal femminile al maschile. “I heard that you like the bad guys”, canta. Sì, Manuel, ci piacciono.