Malkovic, in anteprima il primo album ‘Tempismo’

Oggi vi presentiamo in anteprima Tempismo, l’album di debutto dei Malkovic, trio post-rock milanese già sul palco al fianco di nomi come SUUNS, Motta e Gazebo Penguins. Dopo i due EP Malkovic e Buena Sosta, la band conferma il proprio suono marchio di fabbrica, maturato grazie all’esperienza sul palco.

«Tempismo nasce in un periodo di scelte, in un momento di cambiamenti personali e di tutto ciò che ci gravita attorno e attorno a cui gravitiamo», racconta la band del suo primo lavoro, in uscita nel 2019 per Costello’s Records e anticipato dal singolo Sai te. «Il tempismo è la cosa che ci è sempre mancata e probabilmente non avremo mai, ma questo è il momento di fare il primo passo, anche se tutto cambia veloce e non sappiamo bene dove stia andando. Con la certezza e l’illusione che non sia mai troppo tardi per guardarsi e ridere e riprendere tutto in mano».