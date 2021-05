Manca sempre meno all’uscita di Ghettolimpo, secondo attesissimo disco di Mahmood, anticipato dai singoli Inuyasha, Zero e Klan. E proprio dell’ultimo singolo, Klan, vi mostriamo il backstage in anteprima.



Il video è stato girato da Attilio Cusani in Sicilia, a Fiumara d’Arte (Parco dei Nebrodi, Valle dell’Halaesa), mentre il brano porta la firma di DRD alla produzione. Il video backstage invece è stato realizzato da Gabriele D’Agostino.

Qui sotto invece il video ufficiale di Klan: