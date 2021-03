M¥SS KETA, in anteprima il video live di ‘Xananas’ per OGR

Una M¥SS KETA diversa dal solito, in una cornice intima, canta Xananas. È la performance d’apertura di OGR Good Vibes, la nuova rassegna delle Officine Grandi Riparazioni di Torino – hub dedicato ad arte, cultura contemporanea e innovazione – che contribuisce alla ripartenza della musica dal vivo, un settore che nell’ultimo anno ha perso il 97% del suo fatturato.

Si tratta di una serie di concerti unplugged e reading, un “salotto musicale” registrato all’interno del “Duomo”, una delle location più suggestive di OGR, con il coinvolgimento di maestranze e professionalità ferme per il blocco degli eventi. «Good Vibes si pone come cassa di risonanza, metaforica e reale, per dialoghi inediti, vibrazioni musicali e collaborazioni virtuose», dice il comunicato di presentazione.

Oltre a M¥SS KETA, che presenterà un set dedicato al suo ultimo EP Il cielo non è un limite, parteciperanno anche Bebo Guidetti e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale – presenteranno “Libertini Invisibili – Tondelli Vs Calvino” –, Motta, Tutti Fenomeni, Marco Castello e le “nuove proposte” zYp, Fusaro (con Bianco) e Love Trap. Si parte oggi, 18 marzo, alle 22, sul canale YouTube di OGR.