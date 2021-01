Lucio Corsi, guarda il video live di ’Freccia Bianca’

Lucio Corsi suona Freccia Bianca, una delle canzoni più belle del suo ultimo album Cosa faremo da grandi? (e di tutto il 2020), dal vivo con la sua band. È un estratto di Indie Jungle, il programma in onda su Sky Arte dedicato ai concerti e alla scena musicale italiana, che dedicherà l’undicesima puntata al cantautore toscano.

La canzone, ci ha raccontato Lucio Corsi nel track by track del disco, parla di un treno: «Il protagonista è il Frecciabianca, che con lo spirito di un pellerossa risale la penisola e taglia in due le città che incontra, rapendo i giovani del luogo per portarli altrove», ha detto. «Mentre scrivevo pensavo alle tante volte che ho preso quel treno per raggiungere Milano da Grosseto: solo lui può entrare nelle bocche delle montagne liguri per poi sparire nella pianura». Per scriverla si è ispirato a Ivan Graziani, Randy Newman e al glam rock degli anni ’70, dai T. Rex ai Roxy Music.

Come tutte le puntate di Indie Jungle, anche quella dedicata a Corsi sarà monografica: un concerto esclusivo intervallato da vari racconti. Andrà in onda sabato 9 gennaio, alle 20,30, su Sky Arte (e sarà disponibile on demand su Now TV). Il programma – ideato e scritto da Massimiliano De Carolis e Fabio Luzietti, prodotto da Erma Pictures con Sky Arte – ha già ospitato i concerti di Frah Quintale, Calibro 35, Fulminacci, Coma_Cose, Colapesce e Dimartino, Ghemon e altri. La prossima puntata, l’ultima, sarà dedicata a Lucio Leoni.