Le Lame, in anteprima il nuovo video ‘Ci siamo sempre’

Cosa succede quando i ricordi continuano a vivere nel presente, come fossero un mucchio di oggetti sempre presenti, anche se a volte sembrano sparire? È quanto si chiedono Le Lame, band fiorentina di cui oggi vi presentiamo in anteprima il nuovo video, Ci siamo sempre.

Sopra un tappeto sonoro che incrocia la new wave al synth pop, il singolo, uscito per Black Candy Produzioni/Believe Digital, racconta la ciclicità del tempo: di come il passato sia la voce con cui raccontare il presente e, di conseguenza, anche il futuro. «Perché realismo e romanticismo non possono andare di pari passo? Questa è la nostra sfida racchiusa nelle parole di “Ci siamo sempre” – racconta la band a proposito del nuovo singolo – vorremmo che i vostri pensieri sul passato vi ritornassero in mente senza filtri. Questo brano ha la missione ben precisa di risvegliare dei ricordi senza chiedere il permesso, perché i ricordi sono reali e romantici. Non lo si può negare».

Il video, diretto da Stefano Poggioni, racconta di un incontro inaspettato tra un uomo e una donna, un tempo innamorati. Sullo sfondo della qoutidianità di una spesa, la mente improvvisamente inizia a viaggiare a ritroso, tornando a ripescare gli oggetti del passato, uno per uno, anche se gli anni insieme vengono compressi in qualche minuto e in uno scontrino.