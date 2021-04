LAZZARETTO, guarda il video di ’Geremia 1111 ’ in anteprima

Non hanno ancora un disco all’attivo, ma è solo questione di tempo. È previsto per maggio infatti l’esordio discografico di LAZZARETTO, band pugliese che «nasce in autunno, viene dalla provincia e porta con sé la Terra di Bari, il Mar Adriatico e la Valle d’Itria». Oggi vi presentiamo Geremia 1111, il primo singolo, in francese, che forse non è propriamente la lingua della Valle d’Itria ma è quella di uno dei componenti della band, che ha origini belghe.

Difficile incasellare in un segmento musicale preciso il trio formato da Cosimo Savino, Vittorio Di Lorenzo e Angelo Rosato Fanelli. Non resta che ascoltare il disco, tra poche settimane. Intanto godetevi il video Geremia 1111, con la regia di Antonio Stea, per immergervi in una processione religiosa onirica, tra i vicoli di un paesino del sud.