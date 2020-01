LATLETA, in anteprima il nuovo video ‘Viva la vita’

«Ci vuole il fisico giusto per stare in forma, affrontare le intemperie e tenere ben piantate le radici. Fare musica è l’unica medicina che conosco, è un esercizio, una disciplina», racconta Claudio Cosimato, parlando del nome scelto per il suo nuovo progetto LATLETA, inaugurato proprio con il singolo Viva la vita di cui oggi presentiamo il video in anteprima.

Viva la vita, infatti, è il primo estratto dall’album di debutto Miraggi, biglietto di presentazione per le sonorità del disco, nato in solitudine, a casa, col pianoforte e la chitarra e poi sviluppato tra computer e vecchi synth anni ’70 dal suono ruvido e ancestrale.

LATLETA è un cantautore pop atipico, tra drum machine, arpeggiatori e le parole che scorrono in un flusso continuo, dove la solitudine diventa uno specchio da cui sorridere all’esistenza, con un sorriso diverso, benevolo, che viene da lontano, un sorriso che ci dice che non c’è “nessuna colpa nelle nostre anime”.

Il video, diretto da Marco Iozzo, non racconta una storia, ma un’emozione, attraverso l’uso dell’hyperlapse alternato alle riprese tra le vie di Torino, ritratta in un dipinto leggero e luminoso, simbolo di come la sofferenza può essere una condizione ribaltabile nel suo opposto.