Lambstone, in anteprima il video di ‘Deep’

I Lambstone sono una band milanese di rock classico e senza compromessi, scritto seguendo le coordinate di band come Pearl Jam, Soundgarden, Bush e Queens of the Stone Age. Dopo il debutto con il singolo Grace – che ha avuto un buon riscontro in radio –, la band ha pubblicato il primo album Hunters & Queens, una raccolta di canzoni dirette e aggressive ispirate a incubi noir, fatti di cronaca, storie di peccatori. L’album li porta in tour prima nei locali e in alcuni festival italiani, poi nei club europei.

L’esperienza dal vivo ha cementato ulteriormente il suono del gruppo, che ora è in studio per scrivere il secondo album, previsto per l’inverno del 2020. Nel frattempo, la band pubblicherà due singoli, entrambi prodotti da Pietro Foresti e mixati da David Gnozzi. Il primo, Deep, è una ballata vedderiana su “Sogni, ricordi, rimpianti. Qualcosa che avrebbe potuto essere, ma non sarà mai”. Il video, in anteprima su Rolling Stone, è in cima all’articolo.