Per La Municipàl non esistono difetti

L’ottovolante emozionale di una storia d’amore, litigare, riappacificarsi, imparare ad apprezzarsi nonostante tutto: sono più o meno i temi al centro di Bellissimi Difetti, l’album de La Municipàl uscito lo scorso marzo.

Per rendere meglio l’idea, la band composta dai fratelli Carmine e Isabella Tundo ci ha messo anche il video della title track, che oggi abbiamo in anteprima qui sopra. Un brano in prima persona, che si spoglia delle sonorità più ruvide dei primi brani e invita chi ascolta a rivalutare quelli che ognuno di noi crede “difetti” e che in realtà potrebbero essere caratteri unici, distintivi della persona.

È una canzone che riprende la parte più romantica de La Municipàl, mettendo da parte per un istante la parte più buia. La band, che dal secondo anno ha calcato il Concertone del Primo Maggio, ha affidato la pubblicazione di Bellissimi Difetti a iCompany-luovo.