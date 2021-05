La Monarchia: in anteprima il video di ’Ossa’

Veniamo tutti, o quasi, dalla provincia. E nel video di Ossa, che vi presentiamo in anteprima, la band toscana La Monarchia ci mette di fronte a uno specchio che la provincia la racconta bene, tra storie d’amore e cittadine che ancora non sanno se sono paesi o metropoli.

Primo singolo di un nuovo percorso – la pubblicazione è avvenuta con l’etichetta Flebo Records in co-produzione con Banana Studios – nel nuovo brano ci sono chitarre anni ’90 e testi che raccontano storie ordinarie. Di provincia, appunto. Un grido generazionale, tra frustrazione e ambizioni che è nato in città, forse, non può capire appieno. Buona visione.