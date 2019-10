La città esplode con La Scala Shepard

S’intitola Potesse esplodere questa città il nuovo video della band La Scala Shepard, vincitrice del Roma Creative Contest proprio con la clip che oggi vi presentiamo in anteprima.

Il singolo è estratto dall’ultimo album Bersagli, lavoro in cui le chitarre distorte e i sintetizzatori ossessivi fanno da specchio alle tematiche affrontate, dallo smarrimento all’immobilità di fronte alle paure per il mondo che ci circonda. Anche Potesse esplodere questa città, infatti, come sottolinea il regista del video, Giacomo Spaconi, «racconta l’angoscia e l’oppressione di una relazione sbagliata. È l’arrivare a distruggersi, l’un l’altro e da soli. È quel senso di panico e rassegnazione quando non ci sono più vie di uscita. È il senso di solitudine, che fa diventare la propria casa un luogo vuoto ed estraneo, una prigione. È l’impossibilità di trovarsi, di capirsi o anche solo di ascoltarsi. Amarsi ma non trovare più la strada per potersi incontrare».

Un brano convincente e dalle sonorità interessanti, in cui la voce femminile si intreccia in armonie dissonanti con la sua controparte maschile, colonna sonora perfetta della storia raccontata nel video. Se ancora non conoscevate La Scala Shepard, oggi è il vostro giorno fortunato.