Iside, in anteprima il nuovo video ‘Fantasmi’

Dopo i primi due singoli, Paradiso e Disobbedisco , gli Iside pubblicano oggi il nuovo brano Fantasmi, ultimo estratto dall’EP Indico in uscita il 31 gennaio e accompagnato dal video oggi presentato in anteprima. Brano in cui l’immaginario indie si armonizza con l’elettronica, la canzone racconta la magia e la sincerità della notte, in cui il buio funge da filtro per svelare le emozioni più vere e le pulsioni più profonde di ognuno.

«La notte ci eccita, ci libera dai giudizi e ci permette di fare quello che ci piace», racconta la band bergamasca parlando di Fantasmi. «La notte è il nostro momento preferito perché stiamo con chi vogliamo: il tempo sembra fermarsi. Stiamo così bene quando tutto è buio, ci sembra di essere fantasmi invisibili agli altri: non vorremo mai tornasse il giorno a separarci. Stare soli nel buio però ci fa ancora paura, i ricordi della giornata ci torturano. Non siamo ancora capaci di scegliere».