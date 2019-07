Ios Mykonos: il viaggio greco de La Scapigliatura

“IOS MYKONOS? Io mi conosco? Un viaggio alla ricerca di se stessi, tra le isole greche, la filosofia e il ricordo di certi amori e certe estati che non passano mai.” I ragazzi de La Scapigliatura riassumono così il video e il singolo che abbiamo in anteprima qui sopra.

Un’assonanza forte tra Ios Mykonos e “Io mi conosco” sta alla base del viaggio introspettivo della giovane band composta da Jacopo e Niccolò Bodini, già vincitrice della Targa Tenco.

Ma il viaggio qui è anche fisico, nel senso che in Grecia Jacopo e Niccolò ci sono andati per davvero, per girare il video di Ios Mykonos. Il singolo, uscito per Mescal il 28 giugno, anticipa anche il secondo album del duo, in uscita il prossimo autunno.