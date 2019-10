Inude, in anteprima il nuovo video ‘So Easy’

«Spesso succede che cerchiamo disperatamente di tenere in vita un’idea o l’idea che abbiamo di qualcuno. Giorno dopo giorno scommettiamo con noi stessi e ci convinciamo che ci sarà un nuovo risveglio, senza accorgerci che stiamo cadendo in un sonno perenne. La soluzione a tutto questo in realtà ci è parsa molto semplice: staccare la spina e lasciarsi andare», raccontano gli Inude parlando del loro nuovo singolo, So Easy, di cui oggi vi presentiamo il video in anteprima.

Il brano racchiude tutte le sonorità che hanno contraddistinto il cammino della band, dai tocchi soul fino alle sfumature elettroniche, tappeto perfetto per le melodie pop del cantato che avevano lanciato il lavoro di debutto, Love Is in the Eyes of the Animals, presentato in Italia e in Europa con un tour di oltre 80 date.

Il video di So Easy, inoltre, è stato realizzato in animazione 3D dal regista Acquasintetica che, commentando il lavoro realizzato per la band, ha detto: «Le statue sono sempre state posizionate in piazze e musei, lontane tra di loro. Raffigurano l’uomo, ma l’uomo non è praticamente mai solo – in quanto animale sociale – e non è neanche mai nudo. Se metti le statue tutte insieme, però, fa ridere. Sono persone in pose molto strane: è inevitabile che, posizionandole a caso in una stanza, chi guarda cercherà una relazione tra i soggetti. E se i soggetti in una stanza sono nudi, ci si può divertire un sacco. Poi le statue hanno sempre quest’aura così importante e simbolica; non la sopporto molto, ecco perché è liberatorio sfruttare la loro la loro impotenza».