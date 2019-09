In viaggio con Colapesce dentro la psichedelia dei Sacramento

S’intitola Why’d U Die? il nuovo singolo dei Sacramento, di cui oggi vi presentiamo il video in anteprima. Il brano, nuovo estratto dell’album di debutto Lido, raccoglie le sonorità marchio di fabbrica della band milanese, tra richiami al pop anni ’80, synth analogici e le chitarre riverberate che dominano le atmosfere psichedeliche da cui il brano è arricchito.

Cammeo d’eccellenza per Why’d U Die?, Colapesce, che ha prestato la voce per il singolo, con cui i Sacramento si confermano una delle realtà più affascinanti nella scena indipendente italiana: un progetto lo-fi di respiro internazionale come non ne vedevamo da tempo.

I Sacramento suoneranno dal vivo all’Ohibò di Milano il prossimo 27 settembre