In anteprima il video di ‘Fammi scrollare’ dei Selton feat. Willie Peyote ed Emicida

Continua l’esplorazione dell’universo urban da parte dei Selton: dopo la loro Estate feat. Priestess, oggi vi presentiamo in anteprima il video di Fammi scrollare, in collaborazione con Willie Peyote ed Emicida. Un video girato a San Paolo, in Brasile, durante le registrazioni del brano ai Red Bull Studios.

Una canzone che affronta la nostra dipendenza dai cellulari e dalle nuove tecnologie, che ci portano a essere costantemente collegati a una sorta di universo parallelo che non ha nulla a che fare con la realtà, e a dare più importanza alle notifiche e alla ricezione della rete che a ciò che succede a pochi metri da noi. La produzione è di Guilherme Kastrup, il mix di Tommaso Colliva.

Questo il testo della canzone:

Questa vita un giorno mi ammazza

Sono nudo col telefono in tasca

E se ti penso vibra “v, vv, vv, vvvvv, vvvvv”

Parliamo tutti continuamente

Ascoltiamo quando ci conviene

Da soli ma dipendenti

Se siamo soli quando siamo insieme

Sappiamo un po’ di tutto ma di tutto niente

Di qualcosa di intelligente

Ma prima

Fammi scrollare

(la la la)

Fammi scrolla-lalla-lallare

Sono oldschool come il gettone per telefonare

Tutto il giorno a capo chino come per pregare

Liberaci dal male e dalla cervicale

Se l’unico contatto col touch screen

Ve lo dico con tatto mortacci vostri!

Non hai avuto un’ idea se non la posti

Non hai una vita se non la mostri e dimostri

Se vuoi sapere tutto si con parsimonia,

Un pezzo di ogni tema e mischi tipo macedonia

Penso che se gli alberi fornissero wi-fi invece che ossigeno

Allora salveremmo l’Amazzonia

Parliamo tutti continuamente

Ascoltiamo quando ci conviene

Da soli ma dipendenti

Se siamo soli quando siamo insieme

Ho così tanto da fare

E nel frattempo scade quello che volevo diventare

Fammi scrollare la la la

Anche tu puoi fare come Gesù su un mare di plastica

Fammi scrollare la la la

Ma il cielo è sempre più blu e in più anche l’aria si mastica

Fammi scrollare la la la

Chissene frega ormai se è maggio o novembre ora c’è un’unica stagione fantastica

Fammi scrollare la la la

Non ci fai caso mentre stai con la testa in giù e muovi il pollice per fare ginnastica

O mesmo mundo que dá boots e colhes

no loop de scroll da boots e trols

distrai e destrói

Ele e ela preso numa tela tipo numa cela

com uma luz que finge ser janela

e alastra como gripe nós espirros

tipo vírus

Prisão perpétua turma do Black mirror

Click clack o fim é como um tiro

E assim as drogas digitais surgiram

A vida é quente lenha na fogueira gente

O touch screen número 1 foi as pessoas fita verdadeira

O resto é armadilha certeira

Que te oferece a maratona

Mas te prende na esteira

Entendeu?