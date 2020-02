In anteprima il nuovo video dei DI-RECT, ‘Soldier on’

Tornano i DI-RECT, band alternative olandese che ha festeggiato da poco i 20 anni di carriera. Quattro dischi, una nuova formazione con Marcel Veenendaal (dal 2009) fino a Nothing to Lose, EP formato da 4 brani inediti in collaborazione con l’etichetta torinese INRI come partner per la distribuzione italiana.

Qui sopra in anteprima il video di Soldier On, che narra tre storie differenti che ruotano a personaggi diversi che però hanno una cosa in comune: un’anima fragile e ferita. Il tutto immerso in un contesto estetico fortissimo. L’obiettivo del regista, Jamel Armand, era quello di far sbirciare il pubblico dalla serratura durante i momenti più privati ​​e strazianti dei protagonisti. Momenti di solitudine che spesso si svolgono a porte chiuse. Buona visione.