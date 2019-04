Il primo EP dei Caveleon viene da una caverna

«Tutte le canzoni dell’EP sono nate nel nostro piccolo studio in un seminterrato a Milano, lo abbiamo chiamato The Cave» spiega Leo Einaudi, suggerendo quindi che il nome della sua nuova band e quello dell’omonimo EP di debutto Caveleon (qui sotto in anteprima) sono il semplice risultato di una fusione: Cave e Leon(ardo).

«È stato come aprire una grande porta e ritrovarsi in un luogo familiare ma allo stesso tempo inesplorato, in cui tutto ti sorprende e prende una nuova forma in modo molto naturale. Veniamo tutti da background musicali molto diversi. Questo ci ha permesso di avere grande libertà nella scrittura, amiamo i dettagli e i contrasti e ci piace pensare che grazie a questo Caveleon sia un progetto in continua evoluzione, che si arricchisce giorno dopo giorno delle influenze che ciascuno di noi porta con sé.»

Oltre al cantante e polistrumentista, figlio d’arte del pianista, i Caveleon si compongono della cantautrice Giulia Vallisari, lo smanettone elettronico Federico Cerati e il batterista Agostino Ghetti. Da questa unione fra dimensione cantautorale e onde a dente di sega non poteva che derivare un suono ibrido, fra il dream pop e l’indie, fra il post-rock e l’elettronica. Per fortuna, come si vede dalla foto in cima, il fisico dei ragazzi non ha risentito di tutti quei mesi passati lontano dal sole, in una caverna.

A un anno dalla pubblicazione del primo singolo, Late Night, i Caveleon escono con l’omonimo EP di debutto per Futurissima, il 3 maggio.