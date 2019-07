Il mondo surreale di Greg Rega

«Con questo nuovo singolo porto avanti la mia idea musicale che è iniziata con il primo pezzo Dint’ all’anema» racconta Greg Rega, giovane voce napoletana che abbiamo in anteprima video oggi. « Sto cercando di essere credibile e mi assumo il rischio di pubblicare una canzone in lingua napoletana dopo l’enorme visibilità nazionale che ho avuto su Canale 5. Mi rendo conto che è solo l’inizio però sono convinto che il mood napoletano, e le sonorità funk, dimostrano perfettamente la mia idea musicale e quello che sono veramente e per questo motivo sono felice di esprimermi così.»

Gregorio, o meglio Greg, si riferisce all’esperienza vissuta nel talent di Mediaset All Together Now, condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, in cui appunto il nostro beniamino è finito per salire sul gradino più alto del podio. E oltretutto ha duettato in finale con Nek.

Ma Chello che nun vuò fa cchiù è Greg Rega e nessun altro, pura essenza napoletana in salsa urban, un po’ sulla scia dell’esperienza Liberato ma sicuramente figlia del funk di Pino Daniele. Quanto al video, diretto da Francesco Curci, è un bello sfoggio freak di scene surreali, fra feste improbabili e orche volanti.

Gli ultimi aggiornamenti su Greg vedono il ragazzotto barbuto in studio per registrare il suo album di debutto, in uscita nel 2020.