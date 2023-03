Il dubbio di Carlo Amleto: ‘Con o senza picanto?’

Dopo il successo virale del suo Tg0 e le apparizioni a Zelig, il comico e musicista Carlo Amleto torna con un nuovo singolo, Con Senza Picanto, uscito lo scorso 17 marzo su tutte le piattaforme digitali.

Un brano che gioca sul nonsense e, partendo dal suo tormentone Tg0, critica a suo modo l’abitudine della classe politica di dire tutto e il contrario di tutto, sostenendo posizioni e discorsi che non portano a nulla, se non al disaccordo con la parte avversa. Se vi sembra strano da capire, beh, è giusto così. Ecco il video in anteprima, per la regia di Giorgio Testi.

Il titolo prende in prestito un’espressione tipica dei kebabbari “con picanto o con senza picanto”, che Carlo recupera in maniera ironica per criticare appunto quel modo di comunicare della nostra classe dirigente dove c’è chi dice una cosa e allo stesso tempo il suo esatto opposto. Se vi ricorda qualcuno allora ha funzionato.

Il primo disco di Carlo uscirà ad aprile.