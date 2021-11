‘Ikaros’, in anteprima un estratto del nuovo podcast di Morgan

«Cocci di bottiglia, vetri rotti, pattume. Lo aspettano in sala prove, ma c’è tempo, fa ancora caldo. È la serata perfetta per farsi una nuotata». Così inizia la nuova puntata del podcast Ikaros, ideato e condotto da Morgan, che stavolta sarà interamente dedicata a Jeff Buckley per celebrare il cantautore scomparso prematuramente che proprio oggi, 17 novembre 2021, avrebbe compiuto 55 anni. In questo ennesimo episodio di Ikaros – la serie dedicata ai musicisti la cui esistenza si è consumata troppo presto – la voce graffiante e intensa di Marco Castoldi ripercorrerà la parabola di una delle rockstar sulla cui morte si è molto discusso, senza però ancora trovare una soluzione. Era il 1997 quando l’autore di un album immortale come Grace – e figlio di Tim Buckley, altro grande cantautore scomparso tragicamente – venne ritrovato senza vita nelle acque del Mississippi a Memphis, all’altezza di Beale Street. Lui non c’era più, ma la sua memoria rimane immortale.

Il podcast Spotify Originals, di cui vi offriamo una anteprima della prossima puntata, è ispirato alla leggenda di Icaro, che volò troppo vicino al sole. Così gli artisti protagonisti si sono bruciati in fretta, ma in una fiamma così grande da lasciare per sempre il segno nella storia della musica. Questo il punto di partenza, ma anche uno dei punti di forza e filo conduttore delle diciotto puntate, in onda su Spotify tutti i giovedì fino al 17 febbraio.

Oltre a Jeff Buckley, gli altri musicisti presi in esame spaziano da Amy Winehouse a Dennis Wilson, da Judy Garland a Brian Jones, da Tupac a Whitney Houston. Il podcast è formato da diciotto episodi prodotti da Gli Ascoltabili (podcast label di Cast Edutainment) insieme a Operà Music. Buon ascolto.