I Tropea raccontano la tua vita dentro un’emoji

S’intitola Sad Reacc Only il primo EP dei Tropea, in uscita il 26 aprile, lavoro in cui la band milanese racconta l’era in cui le relazioni personali, la vita quotidiana e il mondo che ci circondano sono schiacciate dentro pochi byte, dentro emoji o foto postate sui social network.

Attraverso sfumature che ricordano il pop di Mac DeMarco o la neo-psichedelia dei Tame Impala, i Tropea cantano dell’insonnia scandita sullo schermo di uno smartphone, della paura per il domani così come delle mattine buttate in hangover, con i conseguenti rimpianti.

Sul palco del Mi Ami Festival il prossimo 25 giugno, i Tropea sono uno dei nomi più interessanti fra le nuove leve della scena indipendente grazie a una miscela che congiunge influenze synthwave e post-punk a un immaginario in linea con il cantautorato italiano contemporaneo.