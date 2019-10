I Senna raccontano un posto che non c’è

Sono tre, sono di Roma e ci propongono oggi in anteprima il loro nuovo video, Italifornia. I Senna (Carlo, Simone e Valerio), propongono musica «registrata in analogico, preferibilmente in casa o in studi che assomigliano tanto a casa».

Dopo l’EP d’esordio Giornata Tipo, del 2017 e dopo agosto, la band torna con un brano che racconta di un posto che non esiste, «eppure è proprio lì, a portata di mano. Rappresenta il meglio e il peggio di tutti noi, che viviamo in un luogo meraviglioso e troppe volte ce ne dimentichiamo – oppure lo guardiamo con il filtro sbagliato. È un brano che corre a centoventi all’ora perché più vai veloce e meno hai tempo di pensare, perché se ti fermi a pensare è difficile ripartire e tu non puoi permetterti di restare indietro».

E proprio pieno di filtri sbiatidi è anche il videoclip del nuovo singolo, che potete vedere qui sopra. In attesa del disco, Sottomarini, di prossima uscita.