I Marlene Kuntz a ‘My Generation’, in anteprima una clip della puntata

Mentre aspettiamo di ascoltare Karma Clima, il nuovo progetto di «elettronica suonata» registrato con un metodo innovativo – cioè con un laboratorio itinerante e aperto ai fan, che abbiamo raccontato qui – i Marlene Kuntz hanno partecipato a My Generation, il nuovo programma di Sky Arte dedicato alle band italiane degli anni ’90.

Insieme a Negrita, Almamegretta, Timoria, Virginiana Miller, Africa Unite, Massimo Volume, Modena City Ramblers, La Crus e Perturbazione, i Marlene raccontano un periodo fondamentale della storia del rock alternativo italiano, quello della nascita dei network televisivi italiani, dell’arrivo di internet e della crescita dei new media, fino all’esplosione della scena underground.

Il racconto si svilupperà attraverso una serie di puntate monografiche in cui si mescolano interviste, una performance live in studio e materiali d’archivio inediti. Oltre alle band, parteciperanno anche giornalisti, fotografi, discografici e tutte le figure chiave di quel periodo.

Qui sul sito di Rolling Stone trovate in anteprima una clip della puntata dedicata ai Marlene Kuntz, dove la band suona Lieve – direttamente da Catartica, il disco d’esordio – e racconta i primi anni sulla scena e l’impatto del fenomeno grunge. Potete vederla in cima all’articolo.

My Generation è un programma di Max De Carolis e Fabio Luzietti scritto con Martina Riva e Margherita Bordino, prodotto da Erma Pictures. In onda dal 19 febbraio ogni sabato sera alle ore 20.15 su Sky Arte, è disponibile anche on demand e in streaming su NOW. La prima puntata sarà dedicata ai Negrita, quella sui Marlene andrà in onda il 16 aprile.