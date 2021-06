I Hate My Village, in anteprima il video di ‘Yellowblack’

Una musica grezza e primitiva, una fiaba dark realizzata con la tecnica dello stop motion. La band di Adriano Viterbini, Fabio Rondanini, Marco Fasolo e Alberto Ferrari incontra i gessetti e le gomme di Cosimo Brunetti, con la supervisione di Giorgio Testi. È il video del nuovo singolo Yellowblack, in anteprima su Rolling Stone.

«La nostra musica» raccontano i musicisti del gruppo «è primitiva ed immediata, azione pura, senza troppi ripensamenti, la prima idea è sempre la definitiva, per forza. Cosimo Brunetti con il suo video è riuscito a descrivere la nostra visione, cinetica grezza e spiritosa, sorprendendoci. A un certo punto il video prende un piega bizzarra, buffa, poi viene tutto cancellato di nuovo. Il bello di certi incontri è l’unicità, l’unione di personalità, il momento che non si ripete, l’essere fuori dal tempo, come in un concerto, non collocabile».

«Per realizzare il video» aggiunge Brunetti «mi sono avvalso dell’uso di cartoncino nero, gessetto bianco e gomma per cancellare. Grato per il fatto che la band mi avesse anzitempo concesso massima libertà creativa ho raccontato, con la tecnica dello stop motion, una fiaba dark intrisa di black humor e fantascienza che lascia spazio a un inatteso lieto fine».