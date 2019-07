I Fidlar sono molto bravi a stappare birre

Sembra quasi un video fan made quello che abbiamo in anteprima oggi, eppure non lo è. O meglio, lo è solo in parte.

È By Myself, nuovo video dei punk rocker californiani Fidlar, che di punk rock stavolta non hanno moltissimo ma va bene uguale. Il singolo infatti è un pezzone radiofonico, danzereccio e un po’ cazzaro come lo è anche lo spirito che tiene insieme la band.

Quanto al video, è uno schermo diviso in quattro come una skype call, con la differenza che qui si cazzeggia, si beve birre, si fanno cose senza senso tipo mettersi in testa una canna e tentare di accenderla senza darsi fuoco ai capelli. E chi l’avrebbe detto che i ragazzi sono bravi a stappare bottiglie?

In ogni caso, pare che molto presto saranno anche a Milano, al Milano Rocks, in apertura di Billie Eilish e 21 Pilots il 31 agosto.