I Botanici, ascolta in anteprima il nuovo album ‘Origami’

Oggi presentiamo in anteprima Origami, il nuovo album dei Botanici, band che rappresenta la nuova scommessa di Garrincha Dischi. Per il loro secondo lavoro in studio, infatti, la band formata da Gianmarco Ciani (voci, chitarra), Antonio Del Donno (voci, chitarra,basso) e Gaspare Maria Vitiello (batteria) ha scelto di affidarsi proprio ad alcuni alfieri di casa Garrincha, tra cui Bebo dello Stato Sociale, produttore di Origami.

«I Botanici sono una band radicale, che fa del suo essere radicale un punto di apertura verso il mondo, cercando di evitare uno sguardo chiuso su sé stesso», ha detto Bebo, parlando della band. Nell’album, inoltre, spicca la collaborazione con altri due ‘regaz’ del collettivo bolognese, Checco – che ha prestato la voce per Camomilla – e Carota, ai synth per Sfortuna.

«Origami parla delle difficoltà di affrontare i cambiamenti della vita senza essere pronti per farlo: relazioni finite male, percorsi di vita che d’improvviso non ci rappresentano più, sopravvivere e non arrendersi alla marea», hanno detto i Botanici parlando del disco.