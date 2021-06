I 99 Posse suonano ‘Nero su bianco’ per ‘Luce Social Club’: il video in anteprima

Lo scorso aprile i 99 Posse hanno annunciato che festeggeranno i trent’anni di carriera con una serie di nuovi singoli, iniziata con Comanda la gang, una canzone-reazione alla politica di questi anni (che ci hanno raccontato in questa intervista). Poco più di un mese dopo, il 25 maggio, hanno pubblicato il secondo brano, Nero su bianco, che suoneranno dal vivo durante la prossima puntata di Luce Social Club, il programma di approfondimento culturale di Sky Arte prodotto da Erma Pictures e condotto da Gianni Canova e Martina Riva. Il video della performance è in anteprima qui sul sito di Rolling Stone.

Nero su bianco è una canzone di protesta, parla di George Floyd e di tutte le vittime degli abusi di potere. I 99 Posse l’avevano presentato così: «Non siamo qui solo per Floyd. George è morto un anno fa, lo hanno ucciso, e dopo di lui ne hanno uccisi altri 33 solo fino al 12 aprile scorso. Siamo qui perché vogliamo che diciate i loro nomi, say their names!».

La prossima puntata di Luce Social Club andrà in onda venerdì 18 giugno alle 20,10. Il tema della serata è la rinascita: oltre ai 99 Posse, in studio ci saranno gli attori Pina Turco (Il vizio della speranza, Fortuna) e Giulio Pranno (Security, Comedians), e l’artista Jago, “scultore social” tra i più innovativi della scena contemporanea.